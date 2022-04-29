Українців налякали новими цінами на бензин та дизель

У Верховній Раді України днями зареєстрували новий законопроект, який передбачає збільшення ПДВ та скасування нульового акцизного податку на пальне. Такі законодавчі зміни суттєво підвищать вартість бензину та дизелю, чим поставлять під удар промислову, аграрну та навіть військову галузі України.





За допомогою документу №7311 депутати хочуть по суті відмінити всі пільги, які було запроваджено урядом з метою зниження цін на пальне. Податок на додану вартість, який понад місяць залишався на рівні 7%, знову злетить до 20%. Не кажучи вже про акциз, який також додасть чималу суму до вартості бензину й дизелю.

Якщо запропоновані авторами законопроекту зміни буде прийнято, ціни на пальне стануть просто катастрофічними. Як зазначив очільник консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, в разі скасування податкових пільг дизельне паливо та бензин подорожчають принаймні на 10-12 грн/л. Якщо розрахувати вартість пального відштовхуючись від затвердженої Міністерством економіки середньої ціни, за бензин доведеться платити близько 45 грн/л, а за дизпаливо – 48 грн/л. Наразі ж їх вартість становить 34 та 39 грн/л відповідно.

З проханням не погоджувати законопроект №7311 та зберегти пільги на пальне до влади вже звернулася Українська енергетична асоціація (УЕА). У своєму листі представники організації зазначили, що зараз вкрай важливо втримати баланс на паливному ринку, і не допустити підвищення цін. Адже у військовий час пальне – це стратегічний ресурс. Також в УЕА вказали на ефективність законопроекту, який зменшив податкове навантаження на паливний ринок. Оскільки таким чином вдалося суттєво знизити ціни на бензин та ДП.

Варто зазначити, що вже зараз деякі АЗС не дотримуються рекомендацій уряду та продають пальне по 40-45 грн/л. Тож на таких заправках у випадку скасування пільг ціни сягнуть 52-55 грн за літр пального.