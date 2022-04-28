Українцям хочуть виплатити додаткову допомогу: хто і скільки може отримати

Українцям, що найбільше постраждали від війни, можуть незабаром призначити додаткову грошову допомогу. Міністерство соціальної політики України у спіпраці з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та українським Товариством Червоного Хреста прийняли рішення про впровадження додаткових програм підтримки населення. В рамках цих програм кошти отримають найбільш вразливі категорії громадян серед внутрішньо переміщених осіб.





Як зазначили у прес-службі Мінсоцу, отримувачів матеріальної допомоги згодом буде визначено у меморандумі, яким закріплять співпрацю із Червоним Хрестом. Обирати громадян, що найбільше потребують допомоги, планують із числа ВПО, дані про яких містяться у спеціальній базі даних. Матимуть шанс на отримання додаткової виплати й особи, що зробили запит на соцдопомогу через сервіс «єДопомога» .

Бюджет проекту наразі складає 2,4 млрд. гривень, а сума допомоги з розрахунку на одну людину – 2,5 тис. гривень. Таким чином, за підрахунками Міністерства соціальної політики, додаткові виплати отримає близько 1,7 мільйона українців, що постраждали від війни.

Виплату за цією програмою підтримки буде здійснено лише 1 раз. Однак у випадку отримання додаткового фінансування виплати можуть продовжити й на кілька місяців. Також засновники програми мають право переглянути, чи навіть спростити критерії вибору громадян, що отримуватимуть від них допомогу.

Для отримання додаткової виплати від Червоного Хреста переселенцям не потрібно нікуди звертатися, ані приносити документи чи довідки. Процес вибору кандидатів на допомогу відбуватиметься автоматично.

Варто зазначити, що на отримання даної категорії виплат не вплине наявність у переселенця доходу від інших благодійних програм. Позатим допомога від Червоного Хреста не буде враховуватися до сукупного доходу родини, а також з неї не зніматимуть податок на доходи фізичних осіб. Тобто громадянин отримає на руки повну суму без жодних відрахувань.