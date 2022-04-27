Названы знаки Зодиака, которых в старости преследует бедность: астрологи подсказывают, как это изменить

Молодость рано или поздно проходит, и только от нас зависит, как мы ее проведем и позаботимся ли о безбедной старости для себя. Астрологи говорят, что есть люди, думающие о будущем, а есть живущие одним днем. Это довольно плохая черта, и она очень ярко выражена у пяти знаков Зодиака. Вот они по статистике, чаще всего бедствуют в преклонном возрасте.





Стрелец

Стрельцы в молодости очень активны, часто придумывают интересные идеи и проекты, но редко доводят дело до конца. Они умеют зарабатывать деньги, но не жалеют их и тратят на путешествия и эмоции. Копить Стрельцы не любят, ведь думают, что всегда могут заработать еще. В старости это становится проблематично и Стрельцы внезапно становятся бедными.

Рак

Раки не слишком умеют самостоятельно зарабатывать деньги без чужих наставлений. А еще это люди, которые очень семейные. Они всегда думают о близких, жертвуя своими интересами. К сожалению это не всегда имеет ответную реакцию, и на старости Раки рискуют остаться у разбитого корыта.

Рыбы

Рыбы слишком медленные и всегда о чем-то размышляют. У них нет “железной хватки”, они не умеют выгрызать что-то у конкурентов, а потому они не слишком богаты. Рыбы часто довольствуются тем, что у них есть. Но в старости доходы станут еще ниже, и представители этого знака нередко становятся просто зависимыми от своих детей и внуков.

Весы

Проблема знака в том, что весы не любят и не умеют выходить из зоны комфорта. Они будут всю жизнь работать на низкооплачиваемой работе, но будут бояться что-то изменить. Конечно же, ни о каких накоплениях на старость не может идти речи. В преклонном возрасте ничего не изменится, кроме того, что доход станет еще ниже.

Близнецы

Слишком амбициозны, слишком непостоянны, слишком хотят быстро расти, поэтому меняют работу за работой, так и не достигнув желаемых высот ни в одной из сфер. Близнецам важно как можно быстрее определиться, в чем именно они хотят расти и где. Тогда из этого будет толк.