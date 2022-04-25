Солнечное затмение станет началом нового периода для трех знаков Зодиака: названа дата

Солнечное затемнение – это всегда очень уникальная энергия, которая обязательно отражается на тех или иных знаках Зодиака. Все из-за особого расположения Планет. Ближайшее затмение произойдет уже через несколько дней – 30 апреля. Астрологи уверены, что в этот день у трех знаков Зодиака начнется новый этап в жизни. Спойлер: перемены будут положительными.





Телец

Что любят Тельцы? Деньги, стабильность, успех! Все это в изобилии появится в их жизни. У Тельцов появятся деньги, много денег. Это может быть повышение на работе, премия, новый проект или просто щедрый подарок. Тельцы будут буквально наслаждаться и смаковать этот момент. Придет четкое понимание, что вот она – желанная белая полоса. Кстати, в личной жизни тоже все будет хорошо. Есть шанс встретить настоящую любовь. Астрологи подчеркивают, что такой успех не ограничится одним днем, а будет сопровождать представителей знака в течение всего мая.

Козорог

Солнечное затмение подарит Козорогам мотивацию двигаться вперед. В этот день они почувствуют море энергии и желание много работать. Вероятно, этому будет предшествовать выгодное предложение по работе, или реальные перспективы начать собственный бизнес. Инвестиции окупятся, а все идеи станут выигрышными, так что не сомневайтесь, а действуйте. Бонусом станут и выгодные знакомства, которые удастся завязать в этот день (30 апреля), поэтому хорошо присматривайтесь ко всем окружающим.

Стрелец

Это ярые авантюристы, любящие адреналин, приключения и яркие эмоции. Кроме этого они любят работать и предаются своему делу по полной. Так вот, солнечное затмение позволит Стрельцам соединить одно с другим. На работе им поступит очень интересное предложение, совмещающее в себе и адреналин, и хороший доход и интересные перспективы. Вы просто не сможете от этого отказаться. Изменения придут и в личной жизни. Есть шанс завести романтическое знакомство.