Названы автомобили, которые не смогли пройти проверку на соответствие стандартам экономии топлива

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) установила новые строгие требования к автомобилям касательно количества потребляемого ими горючего. Но как оказалось в эти стандарты не вписывается целый ряд популярных в Америке, да и во всем мире автомобилей.





Новые правила экономичности транспортных средств в Америке вступят в силу уже через 4 года. То есть с 2026 года автоконцернам, желающим продавать свои автомобили американцам, придется найти способ обеспечить им запас хода 17 км на 1 литр. Сейчас же в подборке любимых автомобилей жителей Соединенных Штатов таким высоким стандартам не соответствует ни одна модель.

По данным исследовательского центра Statista, среди самых популярных в США автомобилей крупнейшими нарушителями норм экономичности оказались представители модельного ряда Silverado концерна Chevrolet. Запас хода у них составляет всего 7,4 км/л. На втором месте по расходу топлива оказались машины серии Ram 1500. Эти расточительные внедорожники на 1 литре горючего могут проехать всего 8,5 км.

Тем временем популярность обеих линеек транспортных средств в США просто сумасшедшая. За год американцы приобрели 520 тыс. машин из серии Silverado и еще 570 тыс. единиц Ram 1500. А это, в свою очередь, означает, что на рынке подержанных авто в Украине таких моделей также вскоре прибавится.

Еще одной популярной в США линейкой автомобилей, разочаровавшей своими показателями экономичности, оказалась Ford F-Series. В Америке таких машин в 2021 году было продано более 700 тыс. штук. Между тем, по параметру запаса хода они оказались аж на пятом месте.

Не вписалась в новые стандарты американского контролирующего органа даже известная своей экономичностью Honda CR-V. Ее средний показатель использования горючего 13,6 км/л все равно не дотягивает до высокой планки NHTSA в 17 км/л. Так что мировым автоконценам придется изрядно попотеть, чтобы удовлетворить требовательных американцев.