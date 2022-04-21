Ни в любви, ни в деньгах: названы три знака Зодиака, которых удача не любит

Астрологи уверены, то под каким знаком Зодиака вы родились имеет большое значение. От этого зависит не только ваш характер, возможные таланты и умения, но и банальное везение по жизни. Есть те, кому везет буквально во всем, а есть такие люди, которые мало того, что добиваются всего собственными усилиями, да еще и постоянно сталкиваются с разнообразными препятствиями. Их удача не любит и это мягко сказано. Обычно это люди, рожденные под тремя знаками Зодиака.





Весы

Весы еще в детстве начинают понимать, что им не везет. Видно это по разным мелочам, хотя бы даже по невыполненной домашней задаче, которую обязательно захочет проверить учитель. Неудачные покупки, неудачные собеседования, провальные свидания, несчастливая любовь и так далее. Рано или поздно у Весов все становится хорошо, но до этого они долго и тяжело идут. Просто так им точно ничего не достается.

Рак

Раки просто не верят в существование удачи. Возможно, поэтому она их так не любит. Ракам даже если в чем-то повезет, они скорее испугаются, чем обрадуются. И сразу же будут думать, чем придется расплачиваться за такую ​​невиданную щедрость Вселенной. Если Ракам подвернется выгодное предложение или легкие деньги, то они скорее откажутся от них. Во всем будут видеть не везение, а подвох.

Козорог

Козорогам должно быть наиболее обидно, ибо они те, кто никогда не будет ждать манной небесной. Это трудяги, упорные и трудолюбивые люди, которые привыкли всего добиваться честным трудом. И, к сожалению, даже так им не всегда удается достигать желаемого. Козороги более невезучи в любви, а вот в карьерном плане им не то что везет, а как бы пытается везти… Уж очень упорно они идут к своим целям.