Українцям розповіли, скільки часу можна читати новини, щоб не страждала на психіка

Вже майже два місяці ми починаємо ранок із новин, причому новин про війну. А потім протягом дня по кілька разів заходимо в чати і залипаємо там надовго. Нам здається, що, маючи розгорнуту картину військової ситуації, ми зможемо убезпечити себе та рідних. Так, все це цікаво і це затягує. Однак мозок не встигає перетравити всі ті новини, які ми читаємо та слухаємо протягом дня. Тому, як рекомендує психолог Світлана Арефнія, іноді необхідно проводити так звану інформаційну дієту. Вона необхідна, оскільки при передозуванні можливі нервові зриви та різні проблеми з психікою.





Інші психологи зазначають, що у нинішній складній ситуації у людей у ​​тилу з’явилася нова форма залежності – залежність від новин в інтернеті, “жага” на негативну інформацію. А це вже не має нічого спільного із адекватним сприйняттям ситуації. Крім того, негативна та агресивна інформація у великих обсягах може негативно вплинути на ваш психоемоційний стан та забезпечити реальний шанс “заробити” інформаційне навантаження.

Ми зібрали поради кількох психологів про те, як правильно дозувати потік інформації, щоб не зашкодити собі.

Як правильно споживати новини, щоб не зашкодити собі

Порада 1. Встановіть режим дня, протягом якого робіть паузи, щоб дізнатися про ситуацію в країні. Режим дня та дозована інформаційна дієта допоможуть вам впоратися з порушенням вегетативних та психологічних проблем.

Порада 2. Дозвольте читати новини по годині тричі на день. Наприклад, візьміть за правило – прогортати інформацію вранці, потім в обід, щоб розуміти загальну ситуацію, а потім увечері, щоб підбити підсумки нового дня війни. Деякі психологи радять звести читання новин до двох підходів по півгодини, а якщо емоційне тло погане, то й півгодини на день вам буде багато.

Порада 3. Намагайтеся вникати в те, що ви читаєте, бажано шукати новини на чітко визначені теми. Це важливо для того, щоб ваш “похід” за новинами не перетворювався на бездумне перегортання нескінченної стрічки новин.

Порада 4. Якщо ви все-таки схильні “залипати” на новинах, візьміть собі за правило – отримувати їх лише з джерел інформації.

Порада 5. Не забувайте, що читання новин дає ілюзію поінформованості, але не знання. Також пам’ятайте: навіть якщо ви не читаєте новини, про всі серйозні події ви так чи інакше дізнаєтесь.

Порада 6. Якщо ви не працюєте, намагайтеся заповнювати час корисною діяльністю. Протягом дня виконуйте прості, але необхідні завдання: забирайте, готуйте, зробіть те, що довго відкладали. Займіться спортом, проведіть кілька годин на природі – це точно зніме стан тривожності. А для розвитку мозку читайте книги, розумні статті та бажано, для кращого засвоєння, конспектуйте їх.

Порада 7. Якщо у вас порушився сон, з’явилися тривожні стани, занепокоєння та панічні атаки, слід на якийсь час зовсім зупинити споживання новин та звернутися до психологів чи психотерапевтів.