Жизнь перевернется с ног на голову: названы даты рождения людей, чьи судьбы изменятся с 11 по 24 апреля

Астрологи назвали даты рождения людей, которые окажутся под влиянием планет в ближайшие недели. В промежуток с 11 по 24 апреля многие люди почувствуют перемены в социальном статусе и получат шансы на перемены, будут проблемы на разных фронтах. Но обо всем по-порядку.





Ищите свою дату, чтобы получить максимум энергии небесных тел для улучшения своих позиций в ближайшие две недели.

Юпитер

Юпитер подарит возможности для тех, кто родился:

14.01 — 19.01

14.03 — 19.03

14.05 — 19.05

14.06 — 19.06

16.07 — 21.07

16.09 — 21.09

16.11 — 21.11

15.12 — 20.12

Лучшего времени для расширения кругозора не найти. У этих людей есть шансы на изменение своего статуса: от семейного положения до работы.

Сатурн

Это небесное тело влияет на людей, которые родились:



12.02 — 15.02

12.04 — 15.04

13.05 — 16.05

13.06 — 16.06

15.08 — 18.08

16.10 — 19.10

15.11 — 18.11

14.12 — 17.12

Сатурн — символ ограничений, терпения и абсолютного порядка. Люди, рожденные в эти даты, будут ощущать сильное давление, но в то же время у них будет шанс на улучшение своих позиций.

Уран

Эта планета нанесет удар по тем, кто родился:

05.01 — 08.01

03.02 — 06.02

04.03 — 07.03

04.05 — 07.05

05.07 — 08.07

06.08 — 09.08

06.09 — 09.09

06.11 — 09.11

Этим людям стоит готовиться к существенным переменам. В ближайшие две недели им стоит ждать потерь, которые подарят свободу. Жалеть не стоит.

Марс

Марс добавит духа борьбы и активности:

16.02 — 29.02

17.05 — 31.05

19.08 — 02.09

19.11 — 01.12

Эта планета возбуждает и дает энергию. Это лучшее время для реализации планов. Особенно это касается физической работы, где требуется проявить напористость.

Венера

Это небесное тело подарит праздник тем, кто родился:

25.02 — 14.03

25.04 — 14.05

27.06 — 16.07

29.10 — 16.11

27.12 — 14.01

Готовьтесь к новым знакомствам и постарайтесь произвести впечатление на свое окружение.

Если вашей даты рождения нет в списке, это вовсе не значит, что на вас не влияют никакие планеты. Проживайте свою жизнь по зову сердца. Добивайтесь результатов, ведь от ваших действий зависит настоящее и будущее.

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