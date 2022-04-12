Жизнь перевернется с ног на голову: названы даты рождения людей, чьи судьбы изменятся с 11 по 24 апреля
Астрологи назвали даты рождения людей, которые окажутся под влиянием планет в ближайшие недели. В промежуток с 11 по 24 апреля многие люди почувствуют перемены в социальном статусе и получат шансы на перемены, будут проблемы на разных фронтах. Но обо всем по-порядку.
Ищите свою дату, чтобы получить максимум энергии небесных тел для улучшения своих позиций в ближайшие две недели.
Юпитер
Юпитер подарит возможности для тех, кто родился:
14.01 — 19.01
14.03 — 19.03
14.05 — 19.05
14.06 — 19.06
16.07 — 21.07
16.09 — 21.09
16.11 — 21.11
15.12 — 20.12
Лучшего времени для расширения кругозора не найти. У этих людей есть шансы на изменение своего статуса: от семейного положения до работы.
Сатурн
Это небесное тело влияет на людей, которые родились:
12.02 — 15.02
12.04 — 15.04
13.05 — 16.05
13.06 — 16.06
15.08 — 18.08
16.10 — 19.10
15.11 — 18.11
14.12 — 17.12
Сатурн — символ ограничений, терпения и абсолютного порядка. Люди, рожденные в эти даты, будут ощущать сильное давление, но в то же время у них будет шанс на улучшение своих позиций.
Уран
Эта планета нанесет удар по тем, кто родился:
05.01 — 08.01
03.02 — 06.02
04.03 — 07.03
04.05 — 07.05
05.07 — 08.07
06.08 — 09.08
06.09 — 09.09
06.11 — 09.11
Этим людям стоит готовиться к существенным переменам. В ближайшие две недели им стоит ждать потерь, которые подарят свободу. Жалеть не стоит.
Марс
Марс добавит духа борьбы и активности:
16.02 — 29.02
17.05 — 31.05
19.08 — 02.09
19.11 — 01.12
Эта планета возбуждает и дает энергию. Это лучшее время для реализации планов. Особенно это касается физической работы, где требуется проявить напористость.
Венера
Это небесное тело подарит праздник тем, кто родился:
25.02 — 14.03
25.04 — 14.05
27.06 — 16.07
29.10 — 16.11
27.12 — 14.01
Готовьтесь к новым знакомствам и постарайтесь произвести впечатление на свое окружение.
Если вашей даты рождения нет в списке, это вовсе не значит, что на вас не влияют никакие планеты. Проживайте свою жизнь по зову сердца. Добивайтесь результатов, ведь от ваших действий зависит настоящее и будущее.