Українці масово продають долари: яких змін курсу очікують експерти

Протягом минулого тижня долар на готівковому ринку України впав з 32,5 грн/дол до 31,6 грн/дол. Таке суттєве зниження курсу спричинив масовий продаж населенням американської валюти. Опинившись у складній ситуації через війну люди почали конвертувати свої заощадження «на чорний день». Таким чином вони підвищили попит на національну валюту та, відповідно, її вартість.





Однак провідні фінансові експерти країни вважають, що тренд на підвищення курсу гривні триватиме недовго. Зокрема аналітик компанії Roboforex Андрій Гойлов прогнозує швидку емісію національної валюти, причиною якої може виявитися зростання соціальних виплат у країні.

Однак не все так погано. Саме зараз на міжнародних фінансових ринках поступово відновлюється популярність українських цінний паперів, а відповідно збільшується їх вартість. До прикладу курс українських євробондів, строк погашення яких закінчується у вересні поточного року, вже виріс до 62% від їхнього номіналу.

«Україна неодмінно буде й надалі обслуговувати свої цінні папери. Державі це потрібно насамперед для того, щоб зберегти за собою доступ до світового боргового ринку. На цьому нещодавно наголошував очільник Мінфіну Сергій Марченко. Адже Україна у 2022 році згідно з розрахунками Європейського банку вже втратила 20% свого ВВП», – зазначив Гойлов.

Надію на поповнення держбюджету та укріплення курсу дають і успіхи українських «військових» ОВДЗ (облігації внутрішнього державного займу) на міжнародному ринку. зокрема минулого вівторка Мінфін вторгував на таких облігаціях 5,57 млрд. грн. Інвестори придбали цінні папери в гривні зі строком погашення пів року та дохідністю 10% аж на 740 млн. грн. Ще на 223 млн. грн було продано ОВДЗ з терміном сплати 3 та 1 рік. А на облігаціях у євро вдалося заробити 143 млн. євро.

Загалом шляхом продажу «військових» облігацій до бюджету вже вдалося залучити близько 35 млрд. грн.

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