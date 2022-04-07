Украинцам выплачивают компенсацию за расходы на коммуналку: как получить?

Во время военного положения украинцы должны оплачивать коммунальные услуги. Никаких каникул государство не предусмотрело. Единственное, что позволили откладывать оплату на месяц или больше, если финансов категорически не хватает. На долг не будут начислять пеню или штрафы и услуги не будут отключаться. Но в правительстве украинцев призывают оплачивать счета, чтобы поддерживать экономику. Более того, некоторым категориям населения государство будет помогать с этим, и будет выплачивать денежную компенсацию.





Компенсацию получат все, кто приютил беженцев

Если вы поселили в своем доме, бесплатно, временных переселенцев, вы имеете право получить от государства компенсацию за коммунальные услуги. Это касается не только рядовых граждан, но и коммунальные заведения. На каждое лицо, проживающее в вашем доме, государство будет выплачивать 450 грн., независимо от возраста и количества проживающих. Заметим, что это не касается арендаторов, сдающих свое жилье за ​​деньги. Речь только о тех, кто отдал бесплатно: дом, квартиру, комнату, коммерческое помещение и т.д.

Как подать заявку на получение компенсации?

Для начала нужно сообщить в городской или поселковый совет или на сайте “Прихисток”, что вы готовы бесплатно поселить у себя переселенцев. Впоследствии, когда люди поселятся, надо подать заявку в органы местного самоуправления. В дальнейшем, каждый месяц до 5 числа, нужно подавать информацию о количестве проживающих у вас лиц. Компенсация будет начисляться до 20 числа.

Если компенсацию хотят получить коммунальные учреждения, им нужно до 20 числа оплатить коммуналку, и после этого в течение трех дней подать заявку в военную администрацию на возмещение.

Далее эта заявка направится в Минрегион и будет обработана. Денежные средства поступят в течение 2-3 дней.

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