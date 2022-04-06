Названы знаки Зодиака среди женщин, на которых мужчины тратят больше всего денег

Ну кто же из представительниц слабого пола не хотел бы получить на день рождения 101 розу и автомобиль в придачу? Но есть женщины, которые этого просто хотят, а есть и откровенно требующие. Астрологи уверены, что сила любви женщины к материальным благам зависит от знака Зодиака под которым она родилась. Есть пять знаков, которые всегда обходятся мужчинам очень дорого.





Лев

Экономить с такой женщиной или тем более на ней мужчине точно не удастся. Партнер вынужден будет полностью отвечать всем ожиданиям Львицы. Более того, бросить ее мужчина не сможет, ведь женщины Львы знают, как влюбить в себя до безумия. Хочешь иметь возле себя шикарную женщину – не ленись много работать и обеспечивать ее сполна.

Козорог

Женщины Козороги не любят смотреть на ценники. Есть просто понравившаяся вещь, а сколько она стоит их это не интересует. Что ж, для любимой женщины придется постараться. Иначе она в лучшем случае купит себе это сама. А в худшем – дальше по жизни будет двигаться уже без вас.

Овен

Овны не слишком зациклены на материальных вещах. Но их очень привлекают эмоции. Они хотят часто путешествовать, посещать концерты, выставки и интересные события. Все это, конечно же, стоит не дешево. Если вам подобное не нравится, с женщинами-Овнами вам не удастся построить счастливую жизнь.

Скорпион

Женщины Скорпионы обладают отличным вкусом, а еще ненавидят никаких подделок и бутафории. Если сумка, то кожаная от известного бренда. Если мебель, то отличного качества и по последнему писку моды. Если отдых, то за границей и в 5-ти звездном отеле. Компромиссов быть не может.

Весы

Противоречивый знак, ведь они могут определенный период абсолютно ничего не покупать и тщательно экономить. А потом в один момент тратят абсолютно все. Так и в отношениях. То не будут требовать ничего, но захотят звезду с неба. Живя с Весами, мужчинам точно нужно иметь финансовую подушку, на случай периода “купи, купи, купи”.

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