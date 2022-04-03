Психологи назвали пять черт характера современных женщин, из-за которых их часто бросают мужчины

Современные женщины довольно успешны, уверены в себе, стильные и ухоженные. Казалось бы, чего мужчинам еще хотеть. Вокруг столько красавиц, которые ко всему еще и умны, умеют зарабатывать и могут обеспечить не только себя, но и всю семью, если это потребуется. Но оказывается, мужчины не очень довольны современными женщинами. А именно некоторыми чертами их характера, с которыми сильный пол просто не может смириться.





Завышенная самооценка

Современные женщины часто бывают высокомерными. Мужчины любят девушек слабее себя, им не нравится чувство того, что от них постоянно ждут большего. Мужчины не хотят тянуться к женщине, соперничать с ней. Они априори хотят быть лучше, а так не со всеми красотками удается.

Самостоятельность

Если она и зарабатывает хорошо, и автомобиль водит, и при необходимости прикрутит полочку в ванной, то мужчина со временем станет чувствовать себя ненужным. Слишком самостоятельных не любят, поэтому если хотите угодить любимому, делайте вид, что чего-то не умеете. И вам легче, и ему приятно.

Чрезмерная неуверенность

Здесь, как говорится из крайностей в крайности. Есть женщины, которые слишком самоуверены и это плохо, а есть наоборот, те, что абсолютно себя не ценят. Они не уверены, что достойные такого партнера постоянно хотят ему угодить, полностью забывают при этом о себе. С такими мужчинами быстро становится скучно, а еще может появиться пренебрежительное отношение.

Пошлость и искусственность

Чрезмерный макияж, слишком большие губы, откровенная одежда, наращенные ресницы, волосы, ногти – большинства мужчин этого не одобряют. Конечно, есть и такие, кому подобное нравится. Здесь лучше ориентироваться на своего партнера и его вкусы.

Сравнение с бывшими

Ну и закрывает данный рейтинг такая плохая привычка, как любовь к сравнениям. Есть дамы, которые при любой ссоре тыкают своему любимому тем, что бывший так не поступал. Или, например, больше зарабатывал или лучше относился к ней. Но почему-то он бывший… Так смотрите, чтобы и нынешний им не стал, если вы не остановитесь.

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