Творці STALKER 2 розповіли про вихід гри

Творці STALKER 2 розповіли геймерам про статус гри та плани на майбутнє. Про це повідомляє видання Player One.





Журналісти посилаються на офіційний Discord-канал студії GSC Game World. Зазначається, що представники української компанії вперше за місяць відкрили чати та поспілкувалися з геймерами. Розробники гри пообіцяли, що обов’язково випустять STALKER 2, однак не уточнювали конкретних термінів виходу.

Також представники студії розповіли, що поки що не розглядали варіант випуску ігор GSC Game World для ринків Росії та Білорусії в майбутньому: «Це не те питання, про яке ми думаємо нині». Так чи інакше, в компанії пообіцяли, що всі власники цифрових попередніх замовлень STALKER 2 з Росії отримають свою копію та зможуть у неї грати.

На запитання одного з користувачів про те, чи приберуть з гри російську озвучку, у компанії запропонували стежити за офіційною інформацією: «Ніхто не знає про гру краще, ніж компанія, яка її робить». На запитання про готовність тайтлу розробники відповіли ухильно, заявивши, що студія не вимірює виконану роботу над проектом у відсотках.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿