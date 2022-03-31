Стало известно, как работают нотариусы во время войны и что можно оформить 

Во всех регионах Украины, где нет боевых действий, нотариусы продолжают работать и помогают украинцам в оформлении всех необходимых документов. Но в то же время есть ряд ограничений из-за закрытых реестров. Это необходимо для безопасности данных.





Экс-заместительница министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук рассказала, что часть нотариусов вынуждены прекратить деятельности на время. Причина в ведении боевых действий и в непосредственной опасности для здоровья и жизни.

Она рассказывает, что в условиях военного положения дела о наследстве может заводить любой нотариус, вне зависимости от места открытия наследства. То есть можно обратиться за помощью в любую нотариальную контору. Это очень удобно для украинцев, ведь миллионы наших граждан войны вынудила покинуть дом и переехать в более безопасные регионы Украины.

В то же время есть ограничения по оформлению договоров. Сейчас нотариусы не оформляют документы о покупке/продаже, ипотеке и дарению имущества.

Это делается из-за желания защитить права владения. В первый день войны Минюст заблокировал Государственный реестр недвижимости. До момента восстановления полноценной работы реестров, которые нужны для осуществления вышеперечисленных операций, действует запрет на такие действия.

Также Онищук рассказала, что сейчас можно найти нотариуса в любой точке Украины. Для этого нотариальная палата создала специальный реестр нотариусов, которые продолжают деятельность во время войны. Полный список вы найдете по ссылке.

Искать специалистов можно по ключевым словам, это фамилия нотариуса или город.

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