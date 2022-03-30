Навредят даже родным: ТОП-5 знаков зодиака, которые приносят проблемы 

Часто мы даже не подозревает, что одно слово способно уничтожить планы окружающих. Пожалуй, вы слышали фразу “Лучше промолчи, а то сглазят”. В современном мире в такие случайности мало кто верит, но люди все равно предпочитают молчать о планах.





Как не крути, а “сглаз” работает. Кроме того, есть 5 знаков зодиака, которые нехотя могут навлечь беду на родных.

Первое место в этом рейтинге занимают люди, которые родились под знаком Девы. Если вы встречаетесь с представителями этого знака впервые, то у вас создаются только лучшие впечатления. Но обычно Девы не стесняются в выражениях и не боятся обидеть собеседника. Такая неосторожность в общении часто приводит к неприятным последствиям. Любое слово может превратиться в настоящую проблему.

Спокойные Козероги часто даже не понимают, какой сильной энергетикой они обладают. Представители знака не стесняются обсуждать секреты человека. Но такими неосторожными разговорами они могут отпугнуть удачу от того, кого обсуждают.

Общительные Близнецы обычно сдержанные в словах. Но это качество совсем не значит, что им удается избегать конфликтов. Когда представители знака злые, они ищут виновника в своих неудачах. В таком случае они не будут подбирать слова.

Скорпионы — отличные манипуляторы. Кроме того, они умеют скрывать от окружающих негативные эмоции, а злость сгоняют на самых близких людях. Скорпионы злопамятные, поэтому стоит остерегаться бесед на тему планов, чтобы они не начали рушиться.

Тельцы довольно безобидные, но их слишком сильно интересуют проблемы окружающих. В гостях они обязательно поинтересуются планами на отдых или финансовым положением. Но их внимательность может обернутся катастрофой. В разговоре с Тельцом не стоит раскрывать подробности планов на будущее, иначе они обрушатся.

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