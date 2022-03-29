Украинцы онлайн могут проверить актуальный радиационный фон в своем регионе

С тех пор, как Россия напала на Украину, приходится бояться не только ракет или танков, но и радиации. Оккупанты уже успели побывать возле Запорожской атомной электростанции и в Чернобыле. Эти действия захватчиков не на шутку испугали не только украинцев, но и Европу. С того момента местные власти ежедневно информируют население относительно актуального радиационного фона в том или ином регионе. Но теперь, украинцам не нужно ждать уведомления от мэрии. Все желающие могут открыть онлайн-карту, найти свой регион, и посмотреть в норме ли радиационный фон по состоянию на данную минуту. Данные обновляются ежедневно и на 100% соответствуют действительности.





Проект создали Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с SaveDnipro на Saveecobot

Каждый день, специалисты собирают данные автоматически или вручную. Речь об абсолютно всех регионах и тех, где ведутся тяжелые бои. Есть информация и по временно оккупированным территориям и даже в Крыму. Сегодня есть более 500 точек замера по всей Украине. Среди них:

Минздрав – 263 точки. Укргидрометцентр – 175 точек. Департамент экологии и природных ресурсов Киевской обладминистрации – 13 точек. ГСЧС – 1 точка. EcoCity – 51 точка. URADMonitor – 3 точки. ГТЭК – 6 точек. Криворожский железорудный комбинат – 1 точка. ЭКОТЕСТ – 1 точка.

В Крыму есть датчики Укргидрометцентра. Также, на карте есть несколько приграничных белорусских регионов, где также отображается похожая информация, собираемая гидрометцентром Беларуси. Разработчики карты призывают все предприятия, которые имеют возможность собирать данные об актуальном радиационном фоне, приобщаться к инициативе, и размещать свои показатели.

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