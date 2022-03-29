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Некоторое время украинцы смогут бесплатно растаможивать автомобили и другие товары

29.03.2022
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При ввозе в Украину автомобиля купленного заграницей украинцам приходилось платить еще несколько тысяч долларов разнообразных таможенных платежей и сборов. Теперь с 1 апреля и до конца военного положения все эти платежи будут отменены. Такой законопроект №7190 “О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения” был принят в Верховной Раде и уже утвержден.


От налоговых платежей освобождаются налогоплательщики первой-третьей групп

Парламент уведомил об этом на своем официальном сайте. Верховная Рада приняла закон, которым отменила все пошлины и налоговые сборы на ряд импортных товаров для физических лиц предпринимателей первой-третьей налоговых групп, уплачивающих налог в размере 2% от оборота.
Уже с 1 апреля все уплачивающие единый налог 1, 2 и 3 групп освобождаются от платного растаможивания транспортных средств. Исключение только автомобили, ввезенные с территории страны-агрессора.

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Бесплатно можно ввозить легковые автомобили, грузовые, мотоциклы, кузова автомобилей, прицепы и полуприцепы, автомобили на 10 пассажирских мест. Отменяется ввозная пошлина и акциз.

В сервисных центрах МВД снова можно поставить автомобиль на учет

Во время войны многие организации заморозили часть услуг. В частности, нельзя было совершать никаких операций в сервисных центрах МВД. Но в некоторых регионах, где относительно тихо, услуги постепенно начинают быть доступны гражданам. Следовательно, уже можно поставить новый автомобиль на учет. Операции по изготовлению водительских удостоверений или заменой тех, у которых истек срок годности, пока не проводятся.

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29.03.2022
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