Эзотерики рассказали, что нужно носить в кошельке, чтобы привлечь деньги, а что категорически нельзя

Кошельки – постепенно уходят в прошлое, но большинство людей все еще ими пользуются. Помимо банковских карт некоторые любят носить наличные деньги, а также фотографии близких и другие мелкие вещи, например чеки и дисконтные карточки. Оказывается, от того, чем наполнен ваш кошелек будет зависеть и ваше финансовое благополучие. Эзотерики рассказывают, какие вещи притягивают денежный поток, а какие наоборот его блокируют.





Что нужно носить в кошельке?

Говорят, что в кошельке нужно носить одну купюру, которую вы самостоятельно заработали. То есть сделать из нее такой себе талисман. Это может быть как одна гривна, так и 100 долларов. Не важно, главное, чтобы эти деньги были честно заработаны. Также эксперты уверяют, что очень хорошо будет влиять на ваши доходы записка с вашими финансовыми целями. Ее можно хранить в одном из отделений кошелька подальше от чужих глаз.

Что нельзя носить в кошельке?

В кошельке, как и в доме и голове, не должно быть никакого мусора. Старые чеки, просроченные купоны, скидки и т.д. – все это нужно немедленно выбрасывать. Также, в кошельке нельзя хранить никаких квитанций или чеков об оплате чего-либо. Сохраняйте все квитанции где-то отдельно, ведь в кошельке они провоцируют негативную энергию и притягивают лишние расходы. Нельзя хранить в кошельке порванные купюры. Нельзя, кстати, хранить и фотографии. Эта привычка, иметь небольшое фото любимого человека или детей не несет ничего хорошего. Напротив, чужая энергетика будет негативно влиять на вашу связь с деньгами.

Еще эзотерики призывают, никогда не носить в кошельке ничего “мертвого”. Например, сухих цветов, веточек или какого-нибудь сувенира. Ну и если кошелек порвался, или в нем сломался замок, лучше сразу купить новый.

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