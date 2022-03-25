Названы гостиницы, в которых украинцы могут жить бесплатно в Европе

Ряд европейских гостиниц решили помочь украинцам, бежавшим от ужасов войны. Бесплатно поселить беженцев согласились более 400 филиалов известных сетей, среди которых Marriott, Hilton, Radisson, IHG и другие. Как стать участником благотворительной программы и на какой срок готовы приютить украинцев элитные европейские гостиницы?





Регистрация на проживание осуществляется через специальную платформу Hospitality Helps. Большинство гостиниц, в которые могут поселить беженцев из Украины, находятся на территории Европы. В целом же бесплатное поселение по этой благотворительной программе украинцам предлагают в аж 42 странах мира.

Максимальный срок бесплатного проживания для беженцев составляет 5 дней. За это время люди могут прийти в себя, отдохнуть и решить, что будут делать дальше.

Благотворительный проект #HospitalityHelps начинался как частная инициатива нескольких активистов, пожелавших поддержать украинцев в трудное время войны. Однако всего лишь через несколько недель он превратился в глобальную платформу, которая уже помогла около 30 тысячам украинцев найти временное пристанище за границей.

Интересно, что среди учредителей проекта есть несколько украинских волонтеров, проживающих в Австрии. Одна из них – София Видманн – родом из Киева. Женщина призналась, что с первых дней войны, когда на ее родной город начали падать вражеские снаряды, почувствовала отчаянную потребность хоть чем-нибудь помочь своим соотечественникам. Поэтому вместе со своим мужем Майклом Видманном, участником группы гостеприимства PKF, и еще несколькими союзами гостеприимства, в том числе The Bench и HotelSwaps, она основала платформу поиска жилья для украинских беженцев.

В настоящее время система работает в бесперебойном режиме и практически круглосуточно принимает заявки от граждан Украины, нуждающихся в помощи с размещением. Поэтому украинцы, выехавшие в Европу в поисках защиты благодаря программе #HospitalityHelps могут почувствовать себя здесь как дома.

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