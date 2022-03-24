Астрологи сказали, какие знаки Зодиака самовлюбленные нарциссы

Любить себя нужно, но когда эта любовь переходит все рамки, то смотрится не очень хорошо. Таких людей часто называют нарциссами. Они считают себя самыми красивыми, самыми умными, что лучше всех одеваются и так далее. Это проблема, ведь со временем у вас может значительно уменьшиться друзей. И вот астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым нарциссизм присущ больше всего.





Лев

Ну конечно – король зверей. Среди людей Львы ведут себя соответственно. С Львами очень трудно сработаться, жить вместе, строить отношения или совместный бизнес. Вы всегда будете не дотягивать до его Величества. Львам тоже тяжело с таким характером. Их все вокруг злют своей вроде бы неидеальностью.

Скорпион

Добрый и адекватный пока никто его не разозлить. Как только вы усомнетесь, что Скорпион в чем-то прав или компетентен — получите целую волну негативных эмоций. Возможно, ваше общение даже прервется на длительное время.

Водолей

Они себя любят и редко уважают мнение других. Они его просто не слушают. Многих это очень раздражает, ведь Водолеи это те, кто вроде бы вас слышит, но делает по своему. И неважно правы ли они. А правы они очень редко.

Дева

Это самый самовлюбленный знак Зодиака. Говорить что-нибудь плохое о них нельзя категорически. Иначе вы потеряете этого человека на долгое время. Девы могут долго говорить о себе, о своих достижениях, и не очень любят слушать о достижениях других.

Овен

Это люди, очень любящие и уважающие свой комфорт. Их невозможно вынудить покинуть зону комфорта. Это самовлюбленные люди, которые не помогут кому-то просто так. Только если видят в этом собственную выгоду. По настоящему Овны любят только себя и с этим не поспоришь.

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