Стало відомо, хто з українців точно не залишиться без роботи після війни

Після війни Україна візьме курс на відновлення своєї економіки. У зв’язку з цим глибинних змін зазнає і ринок праці. На передній план вийдуть перш за все будівельники та різноробочі. А які ще професії стануть популярними у післявоєнний період?





У зв’язку з новими потребами ринку найбільш затребуваними в Україні будуть енергетики, спеціалісти цифрової галузі, а також логісти.

Енергетики стануть новою елітою

Через агресію РФ Україна, та й увесь цивілізований світ будуть змушені відмовитися від її газу та нафти. А це означає, що нам необхідно буде розвивати власні джерела видобутку енергоресурсів та шукати альтернативні способи генерації електрики. Це буде справжнісінький зоряний час для енергетиків, які стануть просто нарозхват.

Черговий виток попиту на цифрових спеціалістів

Профі у галузі цифрових продуктів після війни точно не залишаться без роботи. Навчені досвідом війни, українські компанії захочуть максимально убезпечити свої дані. Зробити це можна наприклад за допомогою хмарних сервісів та інших досягнень ери цифровізації. Тож експерти, здатні впоратися з таким завданням, стануть надзвичайно популярними, та й зароблятимуть чимало.

Логістика вийде на новий рівень

На піку популярності опиняться й логісти. Оскільки ланцюжки поставок з Китаю через Білорусь та Росію ще довгі роки будуть для нас недоступними, Україна отримає змогу відкрити для себе інші транспортні шляхи. Логістична галузь вийде на абсолютно інший рівень, тож попит на працівників портів, транспортних терміналів, а також на водіїв може збільшитися в рази.

Нагадаємо, що провідні країни світу, зокрема США, Великобританія та держави-члени ЄС пообіцяли розробити для України так званий «план Маршала». Він допоможе нашій державі швидко встати на ноги після війни, відбудувати економіку та відновити виробничі потужності.

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