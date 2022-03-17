В Європі назвали єдиний спосіб, який може зупинити війну
Борис Джонсон закликав Європу відмовитися від російського пального.
Очільник уряду Великобританії Борис Джонсон назвав агресію та вседозволеність Путіна провиною заходу. Російський президент за допомогою своєї нафти та газу взяв у заручники всю Європу. Тож не дивно, що він вважає себе безкарним та наважується бомбити мирне населення України.
У своєму інтерв’ю виданню The Telegraph британський політик закликав країни заходу відмовитися від пального терористів. Адже лише таким чином вдасться зупинити кровопролитну війну в Україні.
Борис Джонсон підкреслив, що якби Європа та США вжили необхідних заходів ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Донбас, ніякої війни не було б. Однак світові лідери продовжували розвивати економічні стосунки з РФ та з кожним роком ставали все більш залежними від російського пального.
«І от він врешті почав жорстоку війну в Україні, впевнений, що світ не зможе його за це покарати. Путін добре розумів, що зробив всіх нас залежними від свого пального. Тому й наважився атакувати українські лікарні, дитячі садки та стріляти по біженцях. І навіть те, що зараз ціна нафти та газу зростає, йому лише на руку», – зазначив Джонсон.
Британський прем’єр вважає, що Європі та США потрібно негайно відмовитися від російських ресурсів. Цей крок є тяжким з точки зору економіки, та все ж вкрай необхідним. Адже лише так світ зможе зупинити цього тирана та змусити його вивести війська з території України.
Натомість Борис Джонсон закликав світову спільноту зосередитися на розвитку власних джерел видобутку вуглеводнів. Ще одним способом відмовитися від Путінської нафти та газу є атомна енергетика. Не варто забувати й про альтернативні способи отримання енергії з води, повітря, та сонячного світла. Адже вони не лише позбавлять світ паливної залежності, але й позитивно вплинуть на екологію.