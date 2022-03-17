В Європі назвали єдиний спосіб, який може зупинити війну

Очільник уряду Великобританії Борис Джонсон назвав агресію та вседозволеність Путіна провиною заходу. Російський президент за допомогою своєї нафти та газу взяв у заручники всю Європу. Тож не дивно, що він вважає себе безкарним та наважується бомбити мирне населення України.





У своєму інтерв’ю виданню The Telegraph британський політик закликав країни заходу відмовитися від пального терористів. Адже лише таким чином вдасться зупинити кровопролитну війну в Україні.

Борис Джонсон підкреслив, що якби Європа та США вжили необхідних заходів ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Донбас, ніякої війни не було б. Однак світові лідери продовжували розвивати економічні стосунки з РФ та з кожним роком ставали все більш залежними від російського пального.

«І от він врешті почав жорстоку війну в Україні, впевнений, що світ не зможе його за це покарати. Путін добре розумів, що зробив всіх нас залежними від свого пального. Тому й наважився атакувати українські лікарні, дитячі садки та стріляти по біженцях. І навіть те, що зараз ціна нафти та газу зростає, йому лише на руку», – зазначив Джонсон.

Британський прем’єр вважає, що Європі та США потрібно негайно відмовитися від російських ресурсів. Цей крок є тяжким з точки зору економіки, та все ж вкрай необхідним. Адже лише так світ зможе зупинити цього тирана та змусити його вивести війська з території України.

Натомість Борис Джонсон закликав світову спільноту зосередитися на розвитку власних джерел видобутку вуглеводнів. Ще одним способом відмовитися від Путінської нафти та газу є атомна енергетика. Не варто забувати й про альтернативні способи отримання енергії з води, повітря, та сонячного світла. Адже вони не лише позбавлять світ паливної залежності, але й позитивно вплинуть на екологію.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿