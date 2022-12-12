Ціни на хліб знову шокують: психологічна позначка за буханець пройдена

У грудні в Україні знову здорожчав хліб. Середня його вартість в супермаркетах країни станом на 11 грудня складала 32,08 грн. Хоча ще в листопаді 650-грамовий буханець білого хліба можна було придбати за 31,37 грн. Тобто лише за місяць ціна ключового продукту зросла на 0,71 коп. І це вже не вперше.

Ціна на хліб «пробила» психологічну позначку у 30 грн ще три місяці тому. Нижчою за цю цифру вартість хліба востаннє була у вересні поточного року.

Сьогодні ж за даними «Мінфіну» в деяких українських супермаркетах буханець хліба коштує:

Мегамаркет – 32,16 грн;

Novus – 31,99 грн.

Ціна на хліб знову взяла курс на підвищення у жовтні. Останнє здешевлення цього продукту було зафіксоване у вересні, коли його вартість впала із 29,92 грн (серпнева ціна) до 29,35 грн за буханець. А далі тенденція до здорожчання повернулася з новою силою.

За останні три місяці ціна на хліб збільшувалася так:

у жовтні – на 1,71 грн до 31,06 грн;

у листопаді – на 0,31 грн до 31,37 грн;

у грудні – на 0,71 грн до 32,08 грн.

Які ще продукти здорожчали

На тлі повномасштабної війни в Україні різко зросли ціни майже на всі продути харчування. У Держстаті розповіли, що станом на листопад 2022 року (в порівнянні з листопадом 2021 року) найбільше здорожчали такі продукти:

яйця курячі – на 98,8%;

фрукти – на 63,9%;

овочі – на 63,2%;

риба та рибні продукти – на 45,5%;

напої безалкогольні – на 35,1%;

хліб та випічка – на 32%.

Загалом же з листопада минулого року вартість продуктового кошика українців підвищилася на 35,1%.

Та є й обнадійливі новини. Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин прогнозує, що до кінця року в Україні здешевшає низка продуктів. Зокрема йдеться про гречану крупу, пшеничну муку та курячі яйця.