Стало відомо, якою зброєю Росія буде атакувати Україну найбільше

В Міноборони Великої Британії стверджують, що російські окупанти й надалі робитимуть ставку на зброю низької точності. Зокрема армія РФ навмисне використовує некеровані ракети, випускаючи їх у напрямку українських міст та намагаючись спричинити якнайбільше жертв серед цивільних.





Брудні методи країни-агресора українці вже встигли відчути на собі сповна. Тож британська розвідка лише підтвердила давно відомі нашій військовій еліті плани ворога.

На думку англійців протиповітряна оборона України дала таку потужну відсіч росіянам, що вони просто не наважуються атакувати з близької відстані. Натомість запуск некерованих ракет окупанти можуть здійснювати не наближаючись до своїх цілей, тобто з відстані недоступної українським ППО. Такий вибір зброї російськими терористами вкотре підтверджує їхню ницість та боягузливість.

Армія РФ атакує українські міста некерованими ракетами, що спричиняють величезні руйнування та чимало людських жертв. Окупанти намагаються зламати супротив населення та створити умови для просування своїх наземних підрозділів. Однак їм це не надто вдається.

Тим не менше Британська розвідка вважає, що росіяни і надалі віддаватимуть перевагу неточній зброї. Тож Українській владі потрібно наполягати на «закритті неба», яке може прийняти лише НАТО. Тим часом Північноатлантичний альянс все ще сумнівається у необхідності втручатися в конфлікт між Росією та Україною. Члени організації панічно бояться третьої світової війни, що почнеться як тільки військові сили НАТО зіб’ють хоч один російський літак чи ракету.

Тим часом російські загарбники продовжують вчиняти військові злочини на території України, знищувати міста та безжально вбивати цивільне населення. За два тижні війни по українським населеним пунктам вже було випущено понад 770 ракет різних типів. В тому числі заборонені Женевською конвенцією касетні бомби із мінами «Лепесток», які російські терористи неодноразово застосовували під час бомбардування Харкова.

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