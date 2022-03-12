Xiaomi несподівано скасувала російську прем’єру Redmi Note 11

10 березня, китайська компанія Xiaomi мала провести російську прем’єру нового смартфона Redmi Note 11. Проте презентація так і не відбулася, а зі сторінки компанії в соціальній мережі «ВКонтакті» відразу пропали всі згадки про неї.





На запитання одного з передплатників представник Xiaomi відповів, що “Х-Конференцію” вирішено було не проводити цього року “з незалежних від компанії причин”. Що це означає? Поки невідомо. Цілком можливо, що китайський виробник вирішив перенести прем’єру Redmi Note 11 на часи, коли курс російського рубля заспокоїться і перестане постійно падати. З іншого боку, чекати на це, можливо, доведеться ще дуже довго.

Схоже на те, що російський користувач має перспективи залишитись не тільки без iPhone, але й без Xiaomi.

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