Импичмент Путину: мир массово подписывает петицию, опубликованную на американском сайте

Сейчас в Украине и мире происходит без преувеличения история. К сожалению, для украинцев она очень болезненная. Война ежедневно уносит жизни десятков людей, среди которых и дети. И все из-за соседней страны, которая совершенно безосновательно напала 24 февраля 2022 года. Российское войско по приказу своего президента Путина начало прорываться в столицу в 4 часа утра.





Вероятно, Владимир Владимирович поклонник Гитлера, ведь пользуется именно его сценариями… Первый не одержал победы, как не получит и второй. Сейчас украинская армия достойно дает отпор россиянам, поддерживает нас и весь мир. В частности, на американской онлайн-платформе петиций Change.org появилась петиция об импичменте Путина.

Зарегистрировали петицию 26 февраля и в первый день она набрала десятки тысяч голосов. Люди продолжают голосовать, причем это не только украинцы, но и граждане всех стран мира.

Кроме того, Украина будет обращаться в международный суд в Гааге

Конечно, наивно думать, что петиция, даже если она соберет миллионы голосов, заставит Владимира Владимировича прислушаться к мнению этих миллионов. Но это точно не единственная вещь, которая может остановить “русского царя”.

Многочисленные санкции, документы, которые Украина уже готовит и будет подавать в международный суд в Гааге, “железный занавес” для России и многое другое, что россиянам сложно будет игнорировать. Дальнейший развивающийся сценарий вряд ли похож на тот, который спланировал в своей голове Путин.

Спрогнозировать действия Кремля очень сложно, но рано или поздно поражение им придется признать. Даже пресловутая “красная кнопка”, которой уже Путин угрожает миру, оказалась не столь страшной. Во всяком случае, Пентагон на эти угрозы отреагировал решительным заявлением, что мир сможет себя защитить.

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