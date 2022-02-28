В Росії більше не показуватимуть прем’єр голлівудських фільмів в кінотеатрах

Як повідомляють джерела The Hollywood Reporter, представники більшості великих кінокомпаній розглядають власні санкції проти Росії – аж до скасування великих релізів.





Студії поки що відмовляються від коментарів щодо конфлікту на території України та можливих дій зі свого боку. Не робила жодних заяв і Американська асоціація кінокомпаній, тому на 28 лютого офіційної позиції великих гравців кіноринку немає.

Продюсери та топ-менеджери, з якими спілкувалися журналісти, зазначили, що співпрацю з державними ЗМІ доведеться припинити, тобто відмовитися від реклами на телебаченні та багатьох інших медіа. За їхніми словами, якщо ситуація ніяк не зміниться, вони не зможуть не підтримати обмеження проти Росії, які запроваджують в інших галузях, навіть з огляду на те, що самі кінотеатри в країні — це приватний бізнес.

Якщо США та їхні союзники хочуть відрізати Росію від решти світу, то як ми можемо й надалі випускати там свої фільми?

Найсильніше по кінокомпаніях може вдарити відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT. Якщо під санкції потрапить більшість місцевих банків, студії не зможуть отримувати від дистриб’юторів свою частку касових зборів.

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