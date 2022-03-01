Что говорит месяц рождения о вашем здоровье: исследование ученых

Испанские исследователи выявили связь между заболеваниями и датой рождения человека.





Оказывается, месяц рождения человека может рассказать о его здоровье гораздо больше, чем можно предположить. Испанские исследователи сделали выводы, что здоровье человека «спланировано» еще задолго до его рождения. Человек рождается сразу с определенным набором заболеваний или склонностью к заболеваниям. Ученые выявили корреляцию между 27 хроническими болезнями и месяцем рождения.

Июнь

У тех, кто родился в июне, на 34% реже диагностируют депрессию и на 22% – проблемы с нижней частью спины.

Также июньские женщины на 33% меньше рискуют страдать от мигрени и на 25% – от проблем, связанных из-за менопаузы. Если сравнивать с остальными людьми.

Июль

Женщины, которые родились в этом месяце на 40% чаще страдают от недержания мочи и на 27% – от гипертонии.

Август

Мужчины, которые родились в этом месяце в два раза чаще страдают от астмы, если сравнивать с теми, кто родился зимой или весной.

Сентябрь

Люди, которые родились в сентябре, в отличие от рожденных в январе, втрое чаще имеют диагнозы, связанные с заболеваниями щитовидной железы.

В чем причина

Ученые объясняют такую особенность влияния месяца рождения на здоровье количеством солнечного света, которое получили беременные и младенцы. Если отмотать девять месяцев назад, то получается, что попавшие в группу риска были зачастую с сентября по декабрь, когда световой день короткий, снижается температура, начинается сезон простуд, а люди страдают от дефицита витаминов.

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