Зеленский довел до слез немецкую переводчицу: видео набрало сотни тысяч просмотров

В Украине уже который день идет полномасштабная война с Россией. Радует, что наша армия действительно могущественная, и мы успешно идем к победе. Радует и то, что украинцев активно поддерживает практически весь мир.





Многотысячные митинги собираются в каждой стране Европы, в США, Канаде — повсюду люди скандируют “Нет войне” и другие лозунги, которые сейчас знает уже каждый украинец. Мир действительно искренний в своей поддержке, что можно понять по реакции отдельных людей.

Следовательно, переводчица немецкой газеты, которая озвучивала на немецком обращение Президента Украины Владимира Зеленского к украинцам, расплакалась в конце речи.

Переводчица немецкой газеты Welt разрешила опубликовать данное видео

В этой речи Зеленский обращался к украинцам, как делает это каждый день. В конце речи он сказал, что украинцы обязательно победят в этой Великой Отечественной войне, где оккупантом выступает Россия. Также Президент традиционно завершил видеообращение словами “Слава Украине”. Именно на этих словах переводчица и расплакалась, начав всхлипывать.

Несмотря на чрезмерно проявленную эмоциональность, женщина позволила выставить это видео в сети, и менее чем за сутки его успело посмотреть более полумиллиона человек. Каждый час просмотры растут с рекордной скоростью.

Поддержка мира колоссальна!

Обычные немцы, итальянцы, грузины, французы и десятки других национальностей искренне поддерживают украинцев по всему миру. Следовательно, на футбольном матче в Лиссабоне весь стадион встал и аплодировал украинскому футболисту Роману Яремчуку. Последний не смог сдержать слез. Поддерживают нас и всемирно известные звезды.

В частности, видео и фото со словами поддержки опубликовали Ким Кардашьян, Мадонна и многие другие.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿