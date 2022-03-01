Как будут работать финансовые учреждения в условиях войны: разъяснения от НБУ

Мы собрали всю информацию, которая известна о работе банков. Официальная пресслужба Национального банка Украины сообщила о работе финансовых учреждений в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.





Банки делают все, что продолжить работу отделений в бесперебойном режиме и в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

Банк продолжают работать с учетом новосложившихся обстоятельств и ограничений, которые определяются Постановлением.

На данный момент обеспечен доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

Безналичные расчеты осуществляются без ограничений. Однако некоторые магазины уже отказываются принимать карты. Это исключительно инициатива собственников, со стороны властей Украины не поступало указаний касательно прекращения приема безналичных платежей.

Банкоматы подкрепляют наличными без ограничений, но возможны задержки из-за опасности для жизни и здоровья инкассаторов. Наблюдаются существенные очереди к банкоматам, но отчасти это связано с паникой среди населения.

Национальный банк Украины осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на один год с возможностью продления еще на один год.

Платежи правительства Украины осуществляются без ограничений. Все работает в соответствии с законодательством с учетом особого периода.

Напоминаем, что Правление Национального банка Украины обеспечивает работу в соблюдением Закона Украины «О Национальном банке» и Регламента Правления Национального банка Украины в условиях особого периода, утвержденного решением Правления Национального банка Украины от 21 августа 2019 года № 606-рш, нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка Украины.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства все критически важные сферы деятельности полностью контролируются нашим независимым государством. Победа будет за нами и вскоре все наладится.

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