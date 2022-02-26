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“Мы не понимали, что находимся в Украине”: появилась информация из допроса российских военных

26.02.2022
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В Украине идет полномасштабная война. Наши уверенно который день отражают вражеские атаки. Уже не первый раз из официальных источников появляется информация о том, что российские военные были либо захвачены в плен украинскими ВСУ, либо сами нам сдались.


Видео из их допросов тоже уже есть в свободном доступе в интернете, и все пленные как один говорят одну и ту же историю…”Мы ничего не знали…”, “Мы не планировали нападать…”, “Мы приехали на учебу…”

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Все они были уверены, что это просто военные учения

Все пленники утверждают, что их совершенно не информировали о том, что они отправляются в Украину на войну. Они должны быть на учебе в Беларуси, Крыму или у восточной границы с Украиной. Последние из захваченных, капитан Михоев и ефрейтор Касаткин из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Улан-Удэ, сдались в плен добровольно.

Они говорят, что должны были быть на учениях в Крыму и приземлиться на оккупированном полуострове. Когда же они приземлились в Украине, еще несколько часов не могли понять, где они находятся и что происходит.

Среди русских военных очень много молодых и испуганных юношей

Также, Вооруженные Силы Украины не могут не заметить, насколько испуганными и юными являются захватчики. В Киеве был захвачен вражеский БТР, откуда вытащили “заплаканных сопляков”. Их даже не хотелось убивать, говорят наши защитники. Отмечают они и несчастный внешний вид боевиков, не имеющих даже наколенников, не говоря уже о нормальной экипировке.

Очевидно, что для Путина эти люди обычное мясо, и их интересы, при планировании этих событий, не учитывались вообще.

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26.02.2022
1 хвилина на прочитання

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