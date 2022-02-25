Украинцам объясняют, какие их действия могут сильно навредить ВСУ

В Украине идет полномасштабная война. Россия атакует практически все украинские города, но больше всего страдают Восток и Юг Украины и столица. Всех кто может призывают приходить в военные комиссариаты, регистрироваться, брать оружие и защищать страну вместе.





Те, кто остается дома, тоже могут помочь. Сдача крови, помощь убегающим из городов, где наиболее активно ведутся бои. А еще украинцев очень призывают не предпринимать определенных действий, которые могут сильно навредить нашим Вооруженным силам.

Что нужно, а что категорически нельзя делать!

В любом случае не делайте фотографии украинской военной техники, военных и не выкладывайте это в сеть. Иногда люди делают подобное с целью похвастаться, что вот наше войско выглядит мощным, и мы не сдадимся. Но на самом деле сейчас не время для подобного контента. Публикуя такие фотографии вы помогаете врагу узнать места, где локализуют ВСУ

Как только видите на дорогах отметки, сделанные красной, зеленой или другими красками, сразу же их зарисовывайте или присыпайте землей. Именно на них ориентируется агрессор и именно там, где расположенные метки будет потом высаживаться российский десант. Также если вы видите человека, который эти метки делает, немедленно сообщайте полицию. Или если вы физически крепче, то старайтесь самостоятельно его задержать.

Также, рядом с такими метками могут быть спрятаны маячки, подающие сигнал захватчикам. Обязательно уничтожайте их!

Не распространяйте неправдивую информацию. Сейчас в интернете “гуляет” масса фейков. Также немало есть и фейковых счетов, по которым вроде бы можно финансово помочь армии. Тщательно проверяйте всю информацию, которую вы распространяете и доверяйте только официальным источникам.

Не поддавайтесь панике и истерии, ведь дестабилизация внутри страны – это тоже одна из целей Путина.

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