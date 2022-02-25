Російська авіакомпанія припиняє польоти в Європу

Один із найбільших авіаперевізників Росії S7 скасовує всі рейси до Європи з 26 лютого по 13 березня через закриття повітряного простору кількох країн на тлі вторгнення в Україну. Про це повідомляє ТАРС.





Як уточнили в авіакомпанії, нововведення торкнеться 16 міст, включаючи Аліканте, Барселону, Берлін, Бургас, Болонью, Варну, Відень , Верону , Дюссельдорф , Ларнаку , Мілан , Мюнхен , Ніццу , Париж, Пафос та Салоніки .

Продаж квитків за вказаними напрямками після 13 березня тимчасово припинено. Представили S7, уточнили, що пасажири можуть повернути повну вартість за авіаквитки на скасовані рейси.

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