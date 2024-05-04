Великая суббота перед Пасхой: что категорически нельзя делать 4 мая 2024

Последний день Великого поста перед Пасхой называется Страстной или Великой субботой. В 2024 году она приходится на 4 мая.

Это день скорби и предвкушения радости: Иисус Христос еще лежит во гробе, но все уже вокруг наполнено предпасхальными ожиданиями. Традиционно перед одним из главных христианских праздников верующие ходят в храм, молятся и освящают куличи.

Евангельские события в Великую субботу

Великая суббота — завершающий день Страстной недели. Все самые страшные события уже произошли, мир замер в ожидании воскресения Иисуса Христа.

Православная церковь вспоминает погребение и пребывание Сына Божьего во гробе. Евангелие повествует, что Христос был погребен в ночь на Великую субботу. По римскому обычаю, тела распятых можно было похоронить только с разрешения наместника.

Поэтому праведный Иосиф Аримафейский попросил у Понтия Пилата отдать ему тело Христа. Он омыл его, умастил благовониями, завернул плащаницу — длинное белое полотно, в котором иудеи погребали покойников — и похоронил в пещере, завалив вход камнем. Из опасений, что тело могут похитить, фарисеи приказали поставить рядом стражу.

После смерти Иисус сошел в ад и освободил все томящиеся там души, включая ветхозаветных праведников.

Служба и схождение Благодатного огня

В православных церквях в день сошествия Христа во ад проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, так как Страстная суббота является началом Пасхи. В субботу священнослужители уже надевают светлые праздничные облачения и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи. Также в этот день продолжается поклонение Плащанице, вынесенной на середину храма.

Во время богослужения Великой субботы во время утрени совершается Крестный ход с пением погребального «Святый Боже…». Вокруг храма обносится Плащаница. После литургии читается книга Деяний Святых апостолов.

Особая служба — Полунощница, во время которой Плащаницу переносят на Престол, где она остается до Вознесения Христова — ровно 40 дней, проводится незадолго до полуночи.

В Великую субботу происходит чудесное событие — схождение Благодатного огня, знаменующего собой Воскресение Христово. Это чудо происходит ежегодно накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Самое раннее упоминание о схождении святого огня относится к четвертому веку. Сошедший огонь обладает уникальным свойством — он не обжигает первые минуты. Из Иерусалима Благодатный огонь отвозят в разные страны мира.

Что можно делать в Великую субботу

Как правило, христиане ведут последние приготовления к Пасхе: они красят и украшают яйца, пекут куличи и другие блюда, если не успели сделать это в Чистый четверг. Потом идут в храм и освящают главные символы наступающего праздника.

Принято раздавать милостыню всем нуждающимся и оказывать помощь тем, кому она необходима. Важно совершать добрые бескорыстные поступки и очистить свое сердце от злости и зависти. Для этого лучше всего попросить прощения у родных и близких.

Перед великим праздником можно есть только невареную растительную пищу — постный хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, а также орехи.

Что нельзя делать за день до Пасхи

В Великую субботу запрещается заниматься физическим трудом: делать уборку, стирать, гладить, ловить рыбу и охотиться. В день сошествия Христа во ад нельзя выполнять сельскохозяйственные работы. Кроме того, в этот день категорически нельзя веселиться, поэтому устраивать свадьбы, юбилеи и другие праздники также не рекомендуется.

Великую Субботу иначе называют Тихой, так как в этот день нельзя веселиться и развлекаться, стоит также остерегаться ссор. В этот день считается грехом ругань и сквернословие, поэтому нужно следить за своим языком. Запрещается также употреблять спиртные напитки. Нельзя мыться.

Нельзя в Великую субботу напиваться и предаваться плотским утехам. В Великую субботу нельзя также курить, ругаться, завидовать и скандалить.

Приметы и поверья в Великую субботу

В Великую субботу ясно и тепло — лето будет таким же.

Непогода в Великую субботу — к пасмурному и холодному лету.

В народе верили, если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно призвать к себе счастье на весь год. В эту ночь счастье ходит среди людей, выбирает того, к кому придет в гости и останется до следующей Пасхи.

Кто проведет Страстную субботу в радости и веселье, будет выпивать и куролесить, очень пожалеет о запретном кутеже: весь год он будет плакать и горевать вплоть до следующей Пасхи.

Нельзя в Великую субботу выносить что-то из дома и давать в долг, если, конечно, у тебя в планах нет потери благополучия до следующей Пасхи.