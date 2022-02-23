Снег и мороз: несколько украинских регионов накроет холодный циклон

В последние дни на большинстве территории Украины наблюдалась довольно приятная погода. Солнечно, без снега и дождя, без морозов. Этакая весна пришла в Украину. На Западе и Юге столбики термометров днем ​​поднимались до +7, +9 градусов.





Но радоваться рано уверяют синоптики, ведь уже совсем скоро большую часть страны накроет холодный циклон. Снег с дождем, пронизывающий ветер и мороз — кому следует готовиться к такому погодному контрасту.

Больше всего похолодает на Западе, Севере и Востоке

Синоптики заявляют, что 23, 24 и 25 февраля будет наблюдаться резкое понижение температуры на большей территории Украины. Снег с дождем выпадет на Западе, а в горах будет наблюдаться до -5 градусов мороза. Днем заморозков не будет, так что снег не останется надолго, а вероятно сразу же растает. На выходных циклон угомонится и снова распогодится. Должно быть солнечно и относительно тепло, кое-где до +9 градусов выше нуля.

Заметим, что в Европе на днях пролетел мощный ураган. Ураган накрыл несколько европейских стран, в том числе соседнюю Польшу. Ветер сломал деревья, срывал крыши и уничтожил человеческое имущество. Кроме этого, кое-где наблюдались значительные потопы. К примеру в нескольких германских городах дороги превратились в реки.

Синоптики уверяют этот циклон в Украину уже не придет. Мы тогда отделались лишь сильным ветром, который в принципе не представлял большой угрозы.

Весна в Украине будет относительно ранней

Недавно стало известно, что во Львове внезапно очнулись бабаки. Да и вообще, спали они в этом году очень плохо, а это значит, что весна будет ранней и теплой. С бабаками соглашаются и синоптики. Они уверяют, что стойкое тепло придет в Украину уже во второй декаде марта.

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