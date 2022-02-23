Экстрасенс назвал три женских имени владелицы которых выйдут замуж не один раз

Экстрасенсы, нумерологи, тарологи, астрологи и другие знатоки подобных наук очень часто рассказывают интересные вещи. Звезды, дата рождения и даже имя действительно могут влиять на человека. Кто-то в это верит, поэтому выбирает имя ребенку тщательно изучив его значение, другие считают это чепухой.





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Участник “Битвы экстрасенсов” Артемий Никара рассказал, что имя оказывает влияние на человека. Мужчина назвал три женских имени, которых объединяет одно: многие браки. Мол женщины, что так называются, обычно выходят замуж по несколько раз.

Алла

Женщины по имени Алла очень легко меняют партнеров, поэтому обычно один долго не задерживается. Все потому, что Аллы максимальные эгоистки, и чужое мнение их мало волнует. Если мужчина начинает споры, не соглашается с Аллой или создает ей дискомфорт, то сразу же отправляется на все четыре стороны. Именно поэтому у владелиц имени Алла, велика вероятность выйти замуж несколько раз.

Наталья

Натальи имеют несколько черт характера, которые провоцируют частую смену партнера. Во-первых, Натальи очень влюбчивы. Даже если у них сейчас есть партнер или законный мужчина, Наталья может без ума влюбиться в другого. Предыдущие отношения она сразу же забудет и будет делать все, чтобы быть с новым любимым. Во-вторых, Натальи хотят для себя максимального комфорта. Они редко согласны жить с родителями и даже на территории мужчины. Это еще одна частая причина разводов.

Анастасия

Замыкает тройку имя Анастасия. Анастасии не по своему желанию часто меняют партнеров. Все потому, что у девушек с таким именем всегда много поклонников, и они не умеют выбирать самого достойного. Насти часто выбирают “не того”, и очень быстро разочаровываются в своей любви, ища новую.

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