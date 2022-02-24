Популярный банк Украины оставил пенсионерку без денег на жизнь: что случилось

Рассказываем, почему пенсионерка не может получить карту для выплат и что об этом говорят представители финансового учреждения.





Клиентка Приватбанка пожаловалась, что уже месяц не может получить новую карту для выплат вместо той, у которой закончился срок действия. Пенсионерка не может получить свою пенсии.

Жалобу на банк женщина оставила на популярном тематическом сайте Минфин.

Пенсионерка рассказывает, что у нее было две карты «Gold для выплат» и «Gold универсальная». Сроки действия обеих карт закончились еще в январе.

22 февраля она рассчитывала получить пенсию, но женщина не может получить ни деньги, ни карту. Во всех отделениях ПриватБанка говорят одно и то же – карт нет.

Женщина жалуется, что ей не на что жить. Еще в первые дни февраля ей сообщили, что можно прийти в любое отделение банка и переоформить карты.

В отделении банка пенсионерке посоветовали пойти в другие отделение, где, возможно, еще остались карты. Затем женщина позвонила на горячую линию и оформила доставку банковских карт курьером.

Через день ей пришло сообщение, что карты отправили, но не было указано, какой почтовой оператор их доставит. Карты женщина так и не получила и снова обратилась на горячую линию.

Там ей сообщили, что карты отправили, но она сама отказалась от получения. Женщина жалуется, что ей не на что жить, к тому же 25 февраля ей нужно оплатить кредит.

Как это комментируют в ПриватБанке

Представители банка оперативно отреагировали на жалобу пенсионерки и сообщили, что для перевыпуска не обязательно обращаться в отделение.

Все действия можно сделать через Приват24, где вы получите виртуальные карты. Это те самые карты, только без пластика. Ими можно платить с помощью NFC. Также сотрудники банка захотели пообщаться с женщиной в личных сообщениях, чтобы разобраться с ситуацией.

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