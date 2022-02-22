Диетолог развеяла мифы про мед, в которые мы верили годами

Мы считаем мед полезным и очень ценным продуктом на нашем столе. Конечно, существует масса мифов об употреблении этого продукта, которым многие верят. Одни приписывают меду чуть ли не целебный эффект, другие считают его опасным. Так кто прав? Рассказывает нутрициолог София Рожко.





Начнем с того, полезнее ли мед сахара. Давайте разбираться.

Сахар – это дисахарид сахарозы. Если посмотреть строение молекулы сахарозы – это глюкоза + фруктоза.

Мед тоже состоит из глюкозы и фруктозы. В меде 80% сахара и 20% воды.

Почему говорят, что мед лучше сахара?

Считается, что в меде содержатся витамины, минералы и микроэлементы, но сколько нужно съесть, чтобы обеспечить суточную норму этих веществ, если их в меде всего 0,5% от общего объема. Это очень мало.

Часто считается, что натуральное = полезное. На помощь приходит базовый школьный курс химии. Если рассматривать по натуральности, то состав меда и сахара идентичные.

Можно ли нагревать мед

Считается, что нагретый мед – это почти яд. Все зависит до какой температуры нагревать. Если вы добавите мед к остывшему чаю, температура которого около 60 градусов по Цельсию, ничего не произойдет. Если говорить о нагревании до состояния кипения, то стоит опасаться, ведь в ходе нагревания образуется гидроксиметил-фусфурол.

Есть ли у меда целебные свойства

Не стоит считать мед панацеей от всех болезней. Найти пользу можно в любых продуктах. Но съесть килограмм сахара, чтобы получить все полезные вещества – это явно не лучшая идея. То же самое с медом. Рассматривайте этот продукт исключительно как десерт.

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