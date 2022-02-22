Эксперты рассказали, есть ли витамины в магазинных овощах и фруктах

Покупая свежую зелень, овощи и фрукты, мы уверены, что таким образом пополняем свой организм витаминами и полезными компонентами. Но на самом деле это не всегда так. Большинство овощей и фруктов теряют свои полезные свойства уже на седьмой день после сбора урожая.





То есть полезнее есть зелень только что сорванную с грядки, яблоки только что сорванные с дерева, или картофель или морковь, которая еще несколько часов назад росла на грядке. Такая возможность есть не у всех, и тем более не круглогодично.

Эксперты рассказали, как правильно хранить овощи, чтобы они дольше оставались полезными и какие витамины они теряют в первую очередь.

В фруктах первым исчезает витамин С

Фрукты и овощи, которые хранятся в помещении или холодильнике, в первую очередь начинают терять витамин С. Если хранить продукты при комнатной температуре, то через 7 дней теряется до 90% витамина С. Если же вы хранили их в холодильнике, то потеряется 70% витамина С. В холодильнике хранить все же полезнее. Если же вы хотите сохранить надолго питательную ценность овощей и фруктов, сразу после сбора урожая, замораживайте их.

В магазинных овощах и фруктах пользы в разы меньше

Многим станет интересно, а что тогда содержится в овощах и фруктах, которые красуются на полках супермаркетов. Они ведь хранятся там довольно долго… Не всегда! Иногда, если поставщики из Украины, то овощи попадают на прилавки через день после сорвания с грядки. Они еще вполне витаминны и питательны. Даже если речь о выращенных в теплице. С фруктами дела обстоят сложнее. К примеру, яблоки хранятся на складах несколько месяцев.

А импортные фрукты, еще долгое время пребывают в пути, пока к нам прибудут. Надо понимать, что полезных элементов в них не столько, сколько должно быть. Их меньше нормы где-то на 40%-50%.

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