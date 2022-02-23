Воры проверяют эти места в первую очередь или где нельзя хранить деньги дома

С ситуацией, когда воры забрались в дом и вытрясли все деньги и украшения из тайников, сталкивались многие люди. Злоумышленники отлично знают, где обычно спрятаны ценные вещи. Вентиляция или цветочный горшок – явно не самое безопасное место. Мы разбирались, где нельзя прятать ценные вещи в доме.





Как рассказывают следователи, в доме есть много удобных мест, которые хозяева считают лучшим в мире тайником. На самом деле грабители проверяют такие места сразу же.

Хранить дома крупные суммы – не лучшая идея. Но причин может быть много, поэтому лучше знать, куда не стоит прятать деньги.

Что воры проверят в первую очередь

Первым делом злодеи идут в спальню – комоды, шкафы, подушки, матрас. Они могут вытряхнуть землю с цветочного горшка и простучать ламинат в надежде найти тайник. Ковры, зеркала и картины тоже не останутся без внимания.

Далее они идут в кухню. Ищут второе дно в мусорном ведре, проверяют духовку, микроволновку, холодильник и морозилку, а также банки с сыпучими продуктами.

Не прячьте деньги в вентиляционной решетке, а также в ванной комнате. Бачок, зеркало и пространство под раковиной тщательно исследуют. Затем шарят в баночках и бутылочках с косметическими средствами.

Не стоит прятать деньги в книгах, даже если у вас огромная библиотека. То же самое касается компакт-дисков. Также под удар попадает техника – компьютер, приставка, телевизор и так далее.

Так куда прятать?

До того как обустроить тайник, подумайте-ка часто вы туда будете заглядывать. Двигать тяжелый шкаф дважды в неделю – явно не лучший вариант.

Тайник не должен быть очевидным. Ищите такое место, которое никому не придет в голову. Можно свернуть купюры в трубочки и засунуть их в отверстия карнизов. В верхней и нижней грани межкомнатных дверей можно сделать нишу.

Подоконники, стеллажи или стенки могут иметь пустоты, куда можно прятать ценности. Лучше всего разделить сумму на несколько частей и спрятать в самых разных местах.

А еще, можно обмануть воров. Купите бюджетный сейф и спрячьте его, например, в шкафу, и хорошенько привинтите. Воры явно будут быстро хватать сейф, а вскрывать в другом месте. Сейф оставьте пустым. Пусть он работает как приманка.

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