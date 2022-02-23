Мобільні оператори розповіли, чи працюватиме зв’язок та інтернет у разі війни

На тлі нестабільної політичної ситуації оператори Київстар, Водафон та Лайфсел постійно скаржаться на кібератаки та регулярні перебої зі зв’язком.





У компанії «Київстар» заявляють, що за допомогою численних ресурсів роблять все, щоб гарантувати безпеку своєї телекомунікаційної мережі.

Цей мобільний оператор розповідає, що зараз використовує сервіс захисту мережі, який відслідковує і блокує кібератаки, націлені на обмеження доступу до ресурсів компанії або ІТ-систем.

Тобто навіть якщо частина станцій буде пошкоджена через військові дії, Київстар зможе швидко змінювати трафік по всій країні, щоб не залишати абонентів без зв’язку.

Vodafone обіцяє у разі повномасштабного вторгнення РФ на територію України передати контроль за мережами Національному центру оперативно-технічного управління мережевими комунікаціями.

До того ж оператор має власну систему захисту від кібератак. Це допоможе захистити абонентів у разі небезпеки.

Кілька днів тому на тлі загострення ситуації на Донбасі зв’язок Vodafone зник у Покровському, Сєвєродонецьку, Слов’янську, Краматорську та інших містах. Мобільний оператор досі не поновив нормальний зв’язок, оскільки спостерігаються суттєві перебої.

Lifecell повідомляє абонентам, що у разі вторгнення компанія підтримуватиме роботу своїх мереж. Оператор має резервне обладнання та дизельні генератори, які забезпечать роботу обладнання по всій Україні, навіть у разі відключення електрики.

У разі часткового відключення зв’язку в деяких регіонах функції відключеного регіону можуть дублюватися на обладнання інших областей.

Працездатність у разі відключення електрики підтримуватиметься за допомогою дизельних генераторів.

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