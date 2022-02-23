Мобильные операторы рассказали, будет ли работать связь и интернет в случае войны

На фоне нестабильной политической ситуации операторы Киевстар, Водафон и Лайфсел постоянно жалуются на кибератаки и регулярные перебои со связью.





У компании Киевстар заявляют, что с помощью многочисленных ресурсов делают все, чтобы гарантировать безопасность своей телекоммуникационной сети.

Этот мобильный оператор рассказывает, что сейчас использует сервис для защиты сети, который отслеживает и блокирует кибератаки, нацеленные на ограничение доступа к ресурсам компании или ИТ-систем.

То есть, даже если часть станций будут повреждены из-за военных действий, Киевстар сможет быстро менять трафик по всей стране, чтобы не оставлять абонентов без связи.

Vodafone обещает в случае полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины передать контроль за сетями Национальному центру оперативно-технического управления сетевыми коммуникациями.

К тому же у оператора есть собственная система защиты от кибератак. Это поможет защитить абонентов в случае угрозы.

Несколько дней назад на фоне обострения ситуации на Донбассе связь Vodafone исчезла в Покровском, Северодонецку, Славянске, Краматорске и других городах. Мобильный оператор до сих пор не возобновили нормальную связь, поскольку наблюдаются существенные перебои.

Lifecell сообщает абонентам, что в случае вторжения компания будет поддерживать работу своих сетей. У оператора есть резервное оборудование и дизельные генераторы, которые обеспечат работу оборудования по всей Украине, даже в случае отключения электричества.

В случае частичного отключения связи в некоторых регионах, функции отключенного региона могут дублироваться на оборудование других областей.

Работоспособность в случае отключения электричества будет поддерживаться с помощью дизельных генераторов.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿