Дехто з українців платитиме податок із зарплати у потрійному розмірі

В Україні активно взялися за трансформацію Податкової системи. Уряд хоче вивести тіньові доходи громадян, а таких щороку налічується на кілька мільярдів гривень.





Відтак, вже внесено чимало поправок до діючих законів, і вже зовсім скоро суттєві зміни відчують на собі особи, які займають керуючі посади. А також компанії, де працюють особи з інвалідністю.

Директори та особи, які з аймають керуючі посади, платитимуть потрійний єдиний соціальний внесок

Виявляється, що найбільше приховують свої зарплати саме директори, та особи, які займають керуючі посади. Понад 90 тисяч таких працівників у минулому році в своїх деклараціях вказали мінімальну зарплату, що становить трохи більше 5000 грн. В уряді впевнені, решту суми ці особи отримують в конверті і просто не хочуть її оподатковувати.

Щоб якось вирішити цю проблему, для керівників хочуть запровадити потрійний податок, тобто вони платитимуть єдиний соціальний внесок, як за три мінімальні зарплати. Станом на 2022 рік, це буде 4290 грн. А от, чи дійсно у керівника мінімальна зарплата і він віддаватиме її майже всю, чи ні, перевіряти не будуть.

Крім цього, ретельні перевірки торкнулися й підприємств, де працюють особи з інвалідністю. Як відомо, підприємці платять податки за таких працівників за пільговими ставками. Виявляється більшість цим користуються, відтак одна особа з інвалідністю оформлюється одразу на кілька посад. Як це виправити в уряді поки не придумали. Єдине, що кажуть триватиме це ще не довго.

Через всі ці схеми, Пенсійний фонд щороку стає все біднішим

Через те, що українці масово приховують свою зарплату, Пенсійний фонд перебуває у критичному становищі. Це може призвести до затримок пенсій, а також до скорочення фінансування державних установ, на кшталт лікарень, шкіл та садочків.

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