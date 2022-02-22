Три найбільші помилки, які не дозволяють жінкам побудувати щасливі стосунки

Кожна, ну майже кожна жінка, мріє про здорові, щасливі стосунки. Про партнера, який кохає, поважає, не нехтує її думкою та турбується. Але на жаль, більшість сучасних стосунків розлітаються дуже швидко.





Жінки все частіше скаржаться на токсичних чоловіків, аб’юзерів, як тепер модно говорити. Мається на увазі моральна травля, психологічний тиск, коли чоловік не піднімає на жінку руку, але давить настільки тонко, що життя стає неможливим. Жінка втрачає самооцінку, стає невпевнена у собі і глибоко нещасною.

Якщо ви щось подібне відчуваєте, звісно ж рвіть такі стосунки. А ще уникайте трьох глобальних помилок, які часто й провокують, або заоохочують чоловіків ставати такими.

Не вирішуйте проблеми чоловіка

Дуже часто жінки скаржаться, що їхні половинки ні на що не здатні, тому вони й припинили стосунки. Так часто говорять жінки, які звикли самі все вирішувати, і за чоловіка в тому числі. Якщо в силу свого характеру вам складно щось не контролювати, працюйте над собою. Дозвольте чоловіку бути ним і побачите, він справиться. Будьте підтримкою, але не вирішуйте за нього все самі.

Не брешіть, що все добре

Якщо вас щось не влаштовує говоріть це. Якщо чоловік щоразу реагує злістю, чи агресією, або ж знецінює ваші емоції, то навряд чи у вас щось вийде. Вам потрібен інший, співчутливіший та уважніший. З часом вам набридне прикидатися, що все гаразд, і момент коли терпець увірветься, стане справжнім вибухом, що буде дуже несподіванкою для вас обох.

Не намагайтесь повністю змінити себе

Якщо партнеру не подобається ваша зайва вага, це не примха, а реальний привід задуматись. Якщо ж йому не до вподоби ваш ніс, і він натякає на пластику, тут ви можете бути цілком не згідні. Не варто лягати на стіл до хірурга, міняти себе, повністю ламати характер, чи вчитися готувати різноманітні делікатеси, якщо ви гарно заробляєте і кухня це зовсім не ваше. В таких стосунках ви щасливими не будете, як і ваш партнер, якому буде завжди мало ваших старань.

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