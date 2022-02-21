Приватбанк массово списывает деньги с карт без ведома клиентов

Украинские банки неоднократно попадали в скандалы из-за того, что у клиентов внезапно исчезали средства. В учреждениях всегда один ответ, мол они не виноваты, их безопасность на самом высоком уровне, а деньги исчезают у тех, кто плохо следит за конфиденциальностью своих личных данных.





Но у людей на это другое мнение, и они хотят объяснений, куда деваются их 100, 1000 и даже десятки тысяч гривен. Как минимум три истории с исчезновением денег случились на днях. И все они у клиентов именно Привата.

Одновременно трое клиентов пожаловались на банк

Об этих случаях стало известно, ведь люди начали писать на общедоступный форум Минфина, где эти сообщения могут читать и комментировать все желающие. Кроме этого, неоднократно похожие публикации появляются и в социальных сетях, типа Фейсбука.

Туда люди пишут по совету тех, кто, возможно, тоже попадал в подобную ситуацию. Ведь обычно ни банк, ни полиция ничего поделать не могут.

Так вот, среди наиболее актуального:

Женщина, проживающая в Киеве, написала, что с ее карты было снято 117 гривен из терминала в Днепре. Как так получилось, неизвестно. Женщина, конечно, заблокировала карточку, но банк ничем помочь не может, как и не комментирует эту ситуацию. Второй случай более глобальный, ведь сумма, которую потеряла клиентка в разы существеннее. Женщине всю ночь снимали по 24,99 грн. Общая сумма, которая была списана, достигла до 1350 грн. Потерпевшая написала жалобу в Приватбанк, которую пообещали рассмотреть в течение 20 дней, но обещанный срок истек и ничего, конечно, не прояснилось. Третий случай совсем ужасен, ведь у клиентки списали 25 000 кредитных средств, которые она теперь еще и должна вернуть, иначе будет начисляться процент. В полиции ничем помочь не могут. А банк начал проводить собственное расследование. Кредит, к сожалению, не заморозили.

В последнем случае женщина, скорее всего, стала жертвой мошенников. Надеемся средства ей вернут.

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