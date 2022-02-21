Три самые большие ошибки, которые не позволяют женщинам построить счастливые отношения

Каждая, ну почти каждая женщина, мечтает о здоровых, счастливых отношениях. О любящем, уважающем ее партнере, который не пренебрегает ее мнением и беспокоится о ней. Но, к сожалению, большинство современных отношений разлетаются очень быстро.





Женщины все чаще жалуются на токсичных мужчин, абъюзеров, как теперь модно говорить. Имеется в виду моральное травление, психологическое давление, когда мужчина не поднимает на женщину руку, но давит настолько тонко, что жизнь становится невозможной. Женщина теряет самооценку, становится неуверенной в себе и глубоко несчастной.

Если вы что-то подобное чувствуете, конечно же рвите такие отношения. А еще избегайте трех глобальных ошибок, которые часто и провоцируют или поощряют мужчин становиться таковыми.

Не решайте проблемы мужчины

Очень часто женщины жалуются, что их половинки ни на что не способны, поэтому они прекратили отношения. Так часто говорят женщины, привыкшие сами все решать, и за мужчину в том числе. Если в силу своего характера вам сложно что-либо не контролировать, работайте над собой. Позвольте мужчине быть им и увидите, что он справится. Будьте поддержкой, но не решайте за него все в одиночку.

Не лгите, что все хорошо

Если вас что-то не устраивает, говорите это. Если мужчина каждый раз реагирует злобой, или агрессией, или обесценивает ваши эмоции, то вряд ли у вас что-нибудь получится. Вам нужен другой, участливый и внимательный. Со временем вам надоест притворяться, что все хорошо, и момент когда терпение лопнет, станет настоящим взрывом, что будет очень неожиданностью для вас обоих.

Не пытайтесь полностью изменить себя

Если партнеру не нравится ваш лишний вес, это не блажь, а реальный повод задуматься. Если же ему не нравится ваш нос, и он намекает на пластику, здесь вы можете быть совершенно не согласны. Не стоит ложиться на стол к хирургу, менять себя, полностью ломать характер или учиться готовить разнообразные деликатесы, если вы хорошо зарабатываете и кухня это совсем не ваше.

В таких отношениях вы счастливы не будете, как и ваш партнер, которому будет всегда мало ваших стараний.

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