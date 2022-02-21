Ученые рассказали, у обладателей какой группы крови самый сильный иммунитет

Причина того, почему у одних людей крепкий иммунитет, а другие болеют по несколько раз на сезон, кроется в группах крови. Если точнее, в способности организма продуцировать интерферон при вторжении вирусной инфекции в организм.





Ученым удалось установить группу крови, обладатели которой способны более интенсивно продуцировать интерферон при вирусной инфекции, а значит, у них более сильный иммунитет.

На основании этих данных, сильнее всего продуцируется интерферон у обладателей четвертой группы крови. Белок на высоком уровне продуцировался сразу у 92% испытуемых, у которых четвертая группа крови.

На втором месте обладатели третьей группы крови. Интерферон интенсивно продуцировался в 91% испытуемых. На третьем месте обладатели первой группы крови с показателем 80%.

А вот у обладателей второй группы крови сниженный уровень интерферона. Лишь у 60% испытуемых со второй группой крови интерферон вырабатывается довольно интенсивно. Именно владельцы второй группы крови предрасположены к острым респираторным инфекциям, в том числе коронавирусам.

Интерфероны – это специфические белки, которые выделяют клетки организма в ответ на вторжение вируса, бактерии или низкомолекулярного химического соединения. По сути, этот белок – это иммунитет. Благодаря этому веществ, организм человека борется с патогенными микроорганизмами.

Если вырабатывается недостаточно интерферона, человек тяжелее переносит болезнь. В случае с коронавирусом у людей со второй группой крови риск тяжелого исхода намного выше, чем у обладателей первой, третьей и четвертой групп.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿