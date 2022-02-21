Новини

Ученые рассказали, у обладателей какой группы крови самый сильный иммунитет

22.02.2022
1 хвилина на прочитання

Причина того, почему у одних людей крепкий иммунитет, а другие болеют по несколько раз на сезон, кроется в группах крови. Если точнее, в способности организма продуцировать интерферон при вторжении вирусной инфекции в организм.


Ученым удалось установить группу крови, обладатели которой способны более интенсивно продуцировать интерферон при вирусной инфекции, а значит, у них более сильный иммунитет.

Новини по темі

На основании этих данных, сильнее всего продуцируется интерферон у обладателей четвертой группы крови. Белок на высоком уровне продуцировался сразу у 92% испытуемых, у которых четвертая группа крови.

На втором месте обладатели третьей группы крови. Интерферон интенсивно продуцировался в 91% испытуемых. На третьем месте обладатели первой группы крови с показателем 80%.

А вот у обладателей второй группы крови сниженный уровень интерферона. Лишь у 60% испытуемых со второй группой крови интерферон вырабатывается довольно интенсивно. Именно владельцы второй группы крови предрасположены к острым респираторным инфекциям, в том числе коронавирусам.

Интерфероны – это специфические белки, которые выделяют клетки организма в ответ на вторжение вируса, бактерии или низкомолекулярного химического соединения. По сути, этот белок – это иммунитет. Благодаря этому веществ, организм человека борется с патогенными микроорганизмами.

Если вырабатывается недостаточно интерферона, человек тяжелее переносит болезнь. В случае с коронавирусом у людей со второй группой крови риск тяжелого исхода намного выше, чем у обладателей первой, третьей и четвертой групп.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
Tags
22.02.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Названы знаки зодиака, у которых в этом году есть все шансы стать миллионерами

22.02.2022

Названо знаки зодіаку, у яких цього року є всі шанси стати мільйонерами

22.02.2022

Стало известно, как украинцы могут не платить за доставку газа

22.02.2022

Стало відомо, як українці можуть не платити за доставку газу

22.02.2022
Back to top button