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Мужчин массово призывают в военкоматы для «защиты отечества»: что происходит

22.02.2022
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Все мужчины на территории оккупированного Донецка получают СМС-сообщения с призывами прибыть в военкоматы.


На оккупированной пророссийскими боевиками территории Донецка мужчины массово получают сообщения о мобилизации. В СМС их призывают явиться в военкомат, чтобы вступить в ряды «защитников ДНР» в связи с якобы приближающейся атакой украинских военных на Донбасс.

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Об этом рассказывают сами местные жители. Они публикуют скриншоты сообщений в телеграмм каналах.

От военного комиссариата ДНР приходят сообщения с призывом защищать территорию от украинских военных. В тексте сообщения говорится следующее: «на фоне возможной агрессии со стороны Украины обязанность каждого мужчины стать на защиту своего дома и отечества… Долг каждого мужчины прибыть в сборные пункты и присоединиться к защитникам Республики».

Также эксперты бьют тревогу в связи с призывом несовершеннолетних жителей оккупированного Донбасса. Подобные СМС-сообщения и повестки приходят 17-летним парням. Также на сборные пункты призывают 16-17 летних учеников военных учебных заведений.

Такие действия противоречат всем международным конвенциям.

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22.02.2022
1 хвилина на прочитання

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