Можно ли вернуть свои деньги, украденные с карты мошенниками

Рассказываем, можно ли вернуть деньги, если мошенники украли их с банковской карты.





Клиентка популярного украинского банка жалуется на мошенников, которые украли ее деньги прямо с карты и Приватбанк, который отказывается разобраться с ситуацией. Такую информацию она написала на тематическом финансовом сайте «Минфин».

Женщинам рассказывает, что в один вечер она увидела СМС сообщение о снятии с карты 355 евро. Она сразу же позвонила на горячую линию банка, но заблокировать карту смогла лишь через 10 минут.

Из-за того, что карта заблокирована, женщина не сразу могла узнать, сколько осталось на карте и операции снятия денег. На следующий день она пошла в отделение банка, где и узнала, что с ее карты успели украсть 27 тысяч гривен.

Сотрудница банка лишь сообщила, что ей повезло, поскольку кредитный лимит отключен, а то еще бы кредит оформили.

Потерпевшая оставила заявку на возврат денег в банке и обратилась в полицию. С женщины банк потребовал 100 гривен за распечатку операций.

Позже ей позвонили представители банка и потребовали рассказать о произошедшем, а также сообщили возможные сроки возврата.

Женщина была уверена, что все в порядке, но уже в 19 часов она узнала, что банк отказал в претензии. Она обратилась на сайт, но ей лишь сказали, что ничем не могут помочь.

Что говорят в Приватбанке

В Приватбанке рассказали, что все претензии женщины надуманные. В банке считают, что клиентка сама сообщила конфиденциальные данные третьим лицам и подтвердила вход в учетную запись.

Согласно правилам международной платежкой системы, платежи, подтвержденные одноразовым кодом, не могут обжаловаться как мошеннические.

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