Популярный банк Украины не отдает деньги пенсионерке: в чем причина

Рассказываем, как сотрудники Ощадбанка отказались выдать депозит пенсионерке. Клиентка банка пожаловалась, что сотрудники банка запугали ее и без проса продлили депозит, который она собиралась забрать.





Об этом сама женщина написала отзыв на тематическом форуме «Минфин».

Пенсионерка рассказала, что у нее истекал валютный депозит и она планировала перевести все деньги детям в другую страну.

Женщина заранее обратилась в банк, но сотрудники сказали прийти через несколько дней, поскольку им нужно было заказать валюту.

Клиентка не совсем поняла, зачем такие сложности, поскольку она планировала перевести деньги со всего счета на счет детей.

Сотрудники уверяли ее, что все будет в порядке. Но когда женщина пришла в следующий раз, чтобы сделать перевод, оказалось, что депозит продлили еще на год и ничего сделать нельзя.

Теперь женщина требует отдать ей ее же деньги и наказать сотрудников, которые допустили такую ошибку.

Женщина жалуется, что мало того, что она вынуждена ездить в банк и подвергать себя опасности из-за ковида, так еще и ее обманули.

Представители Ощадбанка уверяют женщину, что они проверяют ситуацию и в ближайшее время свяжутся с ней.

Напомним, что в декабре 2021 года Ощадбанк запустил новое мобильное приложение «Мобильный Ощад», которое должно заменить старую версию до конца 2022 года.

Главное преимущество программы – виртуальный помощник по имени Ощадик, который будет помогать пользователям сориентироваться в приложении. Отмечается, что все старые функции будут сохранены и упрощены, а также появятся новые.

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